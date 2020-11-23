Çankırı UMKE ve 112 Acil Servis ekibi İzmir depreminde yaşadıklarını unutamıyor

Hemen hemen tüm enkazlarda hayat kurtarmak için gelecek bir sese odaklanan sağlık ekipleri, hayatları boyunca unutamayacakları anları da hafızalarına kazıdı.

UMKE'de görevli Rabia Yolal, Cengizhan Baltacı, Seher Sümer ve Muhammed Vedat Şengül ile 112 Acil Servis ekibinde görevli Eray Kiper, Ahmet Ertunç ve Emre Acar, depremin ardından kısa sürede yola çıkarak gece yarısında İzmir'e ulaştı.

MUHAMMED KAYGIN - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem de arama kurtarma çalışmalarında görev alan Çankırı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Servis ekibindeki gönüllüler için depremin üzerinden günler geçse de yaşadıkları tazeliğini koruyor.

Enkazın altındakiler kadar dışarıda bekleyenlerin de acı bir tablo oluşturduğunu belirten Yolal, "Onların feryatlarını duyunca ikiye bölünmek durumunda kalıyoruz. Çünkü hepsi bize bakıyor, gözümüzü takip ediyor. Duygu patlaması olan bir yerdi." dedi.

Emrah Apartmanı'nda torunuyla enkaz altında kalan anneanneyi dışarıda bekleyen yakınlarının kendisini çok etkilediğini vurgulayan Yolal, şunları dile getirdi:

"Anne ile babanın orada bekleyişi vardı. Birbirlerine kenetlenmiş bir halde. Köpekler enkazda arama yapıyorlardı, biz de çok bekledik canlı çıkmalarını. Ancak cansız bedenlerine ulaşıldı. Hatta ekipçe onları bizim akrabalarımız sanmışlardı. O kadar çok bekledik. O annenin çocuğunu beklediği an, onu çok teselli etmeye çalıştık. Konuştuğumuz zamanları hiç unutmuyorum. Anneanne ile bebeği asla unutamayacağım."

- "Yara neredeyse biz o yarayı sarmak için koşuyoruz"

UMKE gönüllüsü acil tıp teknisyeni Cengizhan Baltacı da İzmir'de yaşadıklarının daha önce gittiği görevlerin hiçbirine benzemediğini ifade etti.