Çankırı Valiliği’nden koronavirüs tedbirleri

Çankırı Valiliği tarafından koronavirüse karşı kent genelinde alınan tedbirler ve vatandaşların uyması gerekenlerle alakalı açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Malum olduğu üzere, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs (Covid-19) küresel bir nitelik kazanmış ve vaka sayısı dünyanın birçok ülkesinde giderek artmaktadır. Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, Yeni Koronavirüsü’nü kontrol edilebilir bir pandemi (salgın) olarak nitelendirmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri alınmaktadır. Vatandaşlarımızın rehavete ve paniğe kapılmadan, yalnız yapılan resmi açıklamaları dikkate alarak tavsiyeleri uygulamaları suretiyle bu süreci toplum olarak atlatmamız oldukça önemlidir. İlimizde de gerekli hassasiyet gösterilerek titizlikle hareket edilmektedir. Virüsün olası etkilerinden korunmak için kurumlarımızca alınan başlıca tedbirler aşağıda detaylarıyla sıralanmıştır. Belediye Başkanlığımızca; toplu taşıma hizmeti veren şehir içi halk otobüsleri, belediye hizmetlerinde kullanılan otobüsler, şehirlerarası otobüs terminali ve çocuk parkları dezenfekte edilmiştir. Vatandaşlarımıza hizmet veren ve yoğun olarak kullanılan belediye binası, belediye dış birimleri, sosyal tesis ve müzelerde gerekli temizlik çalışmaları yapılarak dezenfeksiyon sağlanmıştır. Temizlik çalışmaları düzenli olarak devam edecektir. Şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar tarafından da otobüsler dezenfekte edilmiştir" denildi.

"Acil Servisten ayrı giriş kapısı olan pandemi polikliniği oluşturulmuştur"

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da riskli bölgelerden gelenlerin takibinin yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Umre’den dönen vatandaşlarımıza, temaslı araması (muayenesi) yapılmış ve takip edilmiştir. Bulguları olması durumunda 112 aracılığıyla Çankırı Devlet Hastanesi’ne gitmeleri önerilmiştir. Umre’den dönenlerin evde 14 gün kuralına uygun olarak kalmaları gerektiği kendilerine bildirilmiştir. Zaruri hallerde toplum içine çıkmaları gerekirse cerrahi maske kullanmaları istenmiştir. İl Müftülüğü ve ilimizdeki hac ve umre acenteleriyle bilgi alışverişi yapılarak Umre’den gelecek olan kişiler kayıtlara alınmıştır. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hekim, hemşire, aile hekimi, aile sağlığı elemanı ve diş hekimlerine, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi personeline, il merkezi ve ilçelerdeki okul yöneticilerine eğitim verilmiştir. Tüm sağlık kurumlarına ve bazı kamu kurumlarına bilgilendirme afişleri dağıtılmıştır. Broşürler ise şu an dağıtılmaktadır. Diğer kurumlar için de ek basım yapılmaktadır. Tüm olasılıklar düşünülerek yeterli sayıda cerrahi maske ve el dezenfektanı başta olmak üzere gerekli malzemeler temin edilmiştir. Acil Servis bünyesinde, acil servisten ayrı giriş kapısı olan pandemi polikliniği oluşturulmuştur. Ateşli vakaların ilk muayenesi bu poliklinikte yapılmaktadır. Ayrıca Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde şüpheli vaka olması halinde hastanın takip edileceği izolasyon odası bulunmaktadır. Enfeksiyon Hastalıkları servisinde de izolasyon odaları bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.