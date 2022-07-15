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Çankırı Valisi Ayaz'dan koronavirüs ve KKKA hastalığı uyarısı:

15.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Kovid-19) Özellikle son aşısının üzerinden 6 ay geçmiş tüm vatandaşlarımızı tekrar aşı olmaya çağırıyoruz. Alınabilecek en güçlü önlem, aşı" - "(KKKA hastalığı nedeniyle) İki vefatımız oldu, 10 vatandaşımız da yatarak tedavi aldı"

Çankırı Valisi Ayaz'dan koronavirüs ve KKKA hastalığı uyarısı:

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Ayaz, gazetecilere, koronavirüs vakalarında hem dünyada hem Türkiye'de hem de Çankırı'da artış yaşandığını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşandığını, onun etkilerini gördüklerini belirten Ayaz, "Çok şükür, hastaneye olan etkisi çok kısıtlı önceki dalgalara göre. Vefat eden hastamız yaklaşık iki aydır yok ancak tekrar yatış yapan hastalarımız var." dedi.

Hatırlatma dozu randevularının açıldığını hatırlatan Ayaz, "Özellikle son aşısının üzerinden 6 ay geçmiş tüm vatandaşlarımızı tekrar aşı olmaya çağırıyoruz. Alınabilecek en güçlü önlem, aşı. Özellikle risk grubundaki 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız eğer son aşılarının üzerinden 6 ay geçmişse randevular açık. Lütfen hatırlatma dozlarını olsunlar." diye konuştu.

Ayaz, KKKA hastalığı nedeniyle bu yıl iki kişinin vefat ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şabanözü'nde genç bir evladımızı kaybetmiştik, Ilgaz'da da bir teyzemiz maalesef KKKA hastalığı sonucunda hayatını kaybetti. Onun için vatandaşlarımızı bir kere daha bu konuda uyarıyoruz. Lütfen keneyi elinizle çıkarmayın. Kene ısırmasına vatandaşlarımız şahit olduklarında ivedi olarak sağlık kuruluşuna başvursunlar ki takibimize girsinler. Çünkü kan değerlerindeki düşüşü ne kadar erken tespit edebilirsek, ilacın uygulanması ve sonuç vermesi o kadar etkili oluyor. Elimizde çok etkin bir ilaç var ama geç kalınırsa maalesef çözüm olmayabiliyor. İki vefatımız oldu, 10 vatandaşımız da yatarak tedavi aldı."

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı kkka koronavirüs

Çankırı Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

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İkindi
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