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Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

ÇANKIRI HABERLERİ  | 30.08.2020 19:41 | Son Güncelleme

Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni kapsamında Anıt Alanına çelenk bırakıldı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelindeki pek çok programda kutlama ve çeşitli etkinliklere tedbirler uygulandı.

Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni kapsamında Anıt Alanına çelenk bırakıldı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelindeki pek çok programda kutlama ve çeşitli etkinliklere tedbirler uygulandı. Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı da tedbirler kapsamında diğer etkinlikler kısıtlanarak sadece anıt alanına protokol üyeleri tarafından çelenk konuldu.
Çankırı Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Çankırı Belediyesi tarafından anıt alanına çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonrasında program sona erdi.

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Çankırı Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:34
Sabah
06:04
Öğle
12:51
İkindi
16:32
Akşam
19:29
Yatsı
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