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Çankırı'da 52 bin 600 makaron ele geçirildi

24.03.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da 52 bin 600 makaron ele geçirildi

Çankırı'da bir iş yerinde kaçak 52 bin 600 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde tütün ve tütün mamulü üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, bandrol bulunmayan ve sahte bandrol olduğu değerlendirilen toplam 52 bin 600 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E. ve M.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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