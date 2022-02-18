Çankırı'da bir araçta 17 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 17 bin 200 boş makaron ile esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramada, 17 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 2,4 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi, 208 gram esrar ve 1,89 gram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili M.S, R.D, B.U, O.Ü. ve O.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

