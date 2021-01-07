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Çankırı'da bir kişi arazi kavgasında tüfekle vurduğu akrabasını öldürdü

ÇANKIRI HABERLERİ  | 07.01.2021 18:01 | Son Güncelleme

Babasını öldüren akrabasını sopayla yaralayan oğul, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir kişi, arazi meselesinde tartıştığı akrabasını tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Oymaağaç köyünde yaşayan M.P. (67) ile akrabası İ.Ç. (58) arasında arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Tüfeğine sarılan M.P, ateş ettiği İ.Ç'yi öldürdü.

İ.Ç'nin oğlu B.Ç ise babasının vurulması üzerine M.P'yi sopayla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İ.Ç'nin cenazesi Kurşunlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, yaralı M.P de aynı hastanede tedavi altına alındı. B.Ç de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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