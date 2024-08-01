Çankırı'da çıkan orman yangınında 35 dekar alan zarar gördü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kavakköy'ün Karabük Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı, alevlerin ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yangının ormana yayıldığı vurgulanan açıklamada, "Arazinin sarp kayalıktan oluşması ve yangına müdahaleye izin vermemesi nedeniyle yaklaşık 35 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangının meydana geldiği 2 katlı ahşap ev ve 100 adet arı kovanı zarar görmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Meydana gelen yangın olayına Orman Bölge Müdürlüğü, il merkez ve ilçe belediye başkanlıkları itfaiyeleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve bir adet helikopter ile müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.