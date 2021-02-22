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Çankırı'da çöpten elde edilen enerjiyle binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

22.02.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Merkez ve 11 ilçeden gelen günlük 150 ton atıktan elde edilen biyogaz, depolama sahasında elektrik enerjisine dönüştürülüyor - Çankırı Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Şakir Kaymak: - "Saatte 1600 kilovat elektrik üreterek yaklaşık 6 bin hanenin elektriğini çöpten karşılamış oluyoruz" - "Yıllık olarak burası ülkemize 5 milyon lira gelir sağlamış olacak"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da organik atıkların toplandığı düzenli depolama sahasında elde edilen enerji ile binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Çankırı'da il ve ilçe belediyelerinin bir araya gelmesiyle Çankırı Çevre Hizmetleri Birliği kuruldu. Birlik tarafından Yukarı Pelitözü köyü mevkisinde merkez ve ilçedeki çöplerin işlenmesi ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla 100 dönüm alanda yaklaşık 25 milyon liralık yatırımla depolama sahası ve enerji tesisi oluşturuldu.

Çankırı merkez ve 11 ilçesinden gelen atıklardan elde edilen biyogaz, depolama sahasında toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Çankırı Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Şakir Kaymak, AA muhabirine, düzenli depolama sahasının 2011 yılında kurulmaya başlandığını söyledi.

Çankırı'nın evsel atıklarının düzenli olarak bu sahada depolanacağını belirten Kaymak, "2019 yılında başkan olduğumda saha, düzenli depolama sahası olarak kullanılamıyordu. 2019 yılından itibaren 2 tır 10 dorse temin ettik. Şu an için 11 ilçemizin ve Çankırı merkez ile 3 belde belediyemizin çöplerini düzenli depolama sahamıza getiriyoruz. Günlük olarak seriyoruz. Borulamasını yapıyoruz ve elde etmiş olduğumuz biyogazdan da saatte 1600 kilovat elektrik enerjisi üreterek ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Bugün burada saatte 1600 kilovat elektrik üreterek yaklaşık 6 bin hanenin elektriğini çöpten karşılamış oluyoruz. Bir firmayla enerji üretimi noktasında ihale yöntemiyle anlaşarak 2020 yılında düzenli depolama sahamızda enerji üretimine geçtik." dedi.

Depolama sahasına getirilen atıklardan elde edilen biyogazın depolanıp ve elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü anlatan Kaymak, "İlk kademede 10 yıl bize yetecek kadar alanımız var. İlerleyen zamanda 50 dönüm alanı da katarak buranın 20 yıl Çankırı'ya ve ilçelerine hizmet etmesini planlıyoruz. Elde ettiğimiz enerjinin yüzde 28'i Çevre Hizmetleri Birliğimize kalıyor, 10 yıl sonra sistemin tamamı Çevre Hizmetleri Birliğine kalmış olacak." diye konuştu.

Kaymak, "Yıllık olarak burası ülkemize 5 milyon lira gelir sağlamış olacak. Burada şu an için 16 kişi istihdam edilmektedir. Günlük 150 ton çöpümüz geliyor. Ayda 4 bin 500 ton ilçe ve merkezden çöp gelmektedir." ifadelerini kullandı.

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