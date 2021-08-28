Çankırı'da evde çıkan yangın söndürüldü

Çankırı'nın Orta ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi, samanlıktaki 500 balya saman da yandı.

İlçeye bağlı Yenice köyündeki Arif Karatekin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin evin yanındaki samanlığa sıçraması sonucu büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi, samanlıkta bulunan 500 balya saman da yandı.



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