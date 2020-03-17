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Çankırı'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 17.03.2020 17:48 | Son Güncelleme

Çankırı'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı

Çankırı'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın, kaçmak için kılık değiştirirken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K'nin, evlilik vaadiyle G.S. tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evlilik işlemleri için Hükümet Konağı'nda bulunduğu sırada kaçtığı belirtilen G.S'yi yakalamak için Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kameraları incelendi.

Kadının bina içinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Hükümet Konağı'nda yapılan aramada, şüpheli, mescitte kılık değiştirirken yakalandı.

G.S'nin üzerinde yapılan aramada, 2 bilezik, 2 küpe, 2 altın yüzük, altın saat ve 6 bin lira ele geçirildi.

G.S. gözaltına alındı, para ve ziynet eşyaları H.K'ye teslim edildi.

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