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Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

20.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Çankırı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait bir helikopterle "Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında kentin Kastamonu, Ankara ve İstanbul bağlantısını sağlayan kara yollarında, havadan trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde, 241 aracın sorgusu yapıldı, 2 araç trafikten men edilerek toplamda 1941 lira ceza yazıldı.

Havadan yapılan trafik denetimine, Vali Abdullah Ayaz, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç ve trafik şube müdürleri katıldı.

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