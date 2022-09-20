YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

20.09.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

A.K. (54) idaresindeki 66 LR 666 otomobil, Kızılırmak-Sungurlu kara yolu Korçullu köyü mevkisinde K.Ö. (70) yönetimindeki 19 DH 882 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücülerden K.Ö. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü A.K. ile D.K. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'da yük treni hafif ticari araca çarptıÇankırı'da yük treni hafif ticari araca çarptı
Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiKırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşıTrafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kızılırmak Çankırı Otomobil

Çankırı Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:24
Öğle
12:44
İkindi
16:11
Akşam
18:55
Yatsı
20:14
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.