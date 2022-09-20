Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

A.K. (54) idaresindeki 66 LR 666 otomobil, Kızılırmak-Sungurlu kara yolu Korçullu köyü mevkisinde K.Ö. (70) yönetimindeki 19 DH 882 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücülerden K.Ö. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü A.K. ile D.K. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

