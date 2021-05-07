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Çankırı'da il merkezi yakınlarında yiyecek arayan karaca görüntülendi

07.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da il merkezi yakınlarında yiyecek arayan karaca görüntülendi

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Çankırı'da il merkezi yakınlarında yemek arayan karaca görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla sokaklarda araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Bölgedeki sakinliği fırsat bilen bir karaca da yemek bulmak için Kırkevler Mahallesi yakınlarına kadar geldi.

Çevredekiler tarafından görüntülenen karaca, daha sonra gözden kayboldu.

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Çankırı Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cuma

Elifçe Eczanesi
Merkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Semih Eczanesi
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