Çankırı'da kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen operasyonda kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince Çankırı, Kastamonu ve Denizli'deki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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