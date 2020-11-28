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Çankırı'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

ÇANKIRI HABERLERİ  | 28.11.2020 20:23 | Son Güncelleme

Çankırı'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Çankırı'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

İl merkezinde yaşayan alzaymır hastası Ali Şerif Yılmaz (87), 5 gün önce Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

Yaşlı adamın dönmemesi üzerine yakınlarının durumu bildirdiği Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Alibey Mahallesi'ndeki metruk bir evde Yılmaz'ın cesedi bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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