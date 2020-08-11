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Çankırı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 643 bin 688 lira ceza uygulandı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 11.08.2020 19:12 | Son Güncelleme

Çankırı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 643 bin 688 lira ceza uygulandı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara toplam 643 bin 688 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kent merkezinin yanı sıra ilçelerin tamamında Kovid-19 vakasının bulunduğunu söyledi.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü anlatan Ayaz, şöyle konuştu:

"Maske zorunluluğuna veya diğer tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza yönelik bugüne kadar il genelinde 643 bin 688 lira idari ceza uyguladık. Amacımız ceza yazmak değil. İlk amacımız rehberlik ama kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımız ve işletmelere yönelik de cezai işlem uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Aldığımız tüm tedbirler, vatandaşımızı, kamu sağlığını korumak için. Hiçbir vatandaşın diğer vatandaşlara bu hastalığı bulaştırmaya, kamu sağlığını riske atmaya hakkı yok."

Kentte bugüne kadar 16 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Ayaz, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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