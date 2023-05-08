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Çankırı'da rehabilitasyon merkezindeki engelliler hem üretiyor hem rehabilite oluyor

08.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde oluşturulan kafeterya ile kağıt bardak ve seramik üretim atölyelerinde 30 engelli birey görev alıyor - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım: - "Çocuklarımızın istihdam edilebilecekleri şekilde kafeterya hizmeti vermeyi planladık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde engelli bireyler, "Katıl Üret Paylaş Hayatla Kaynaş Projesi" sayesinde hem rehabilite oluyor hem üretim yapıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde atölyeler oluşturuldu.

Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Ulaş Aracı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 165 kişiye eğitim verilen rehabilitasyon merkezinde kağıt bardak ve seramik üretimi gerçekleştiriliyor. Oluşturulan kafeterya ve atölyelerde 30 engelli birey görev alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, AA muhabirine, merkez bünyesinde engelli bireylere yönelik projeler yürüttüklerini söyledi.

"Katıl Üret Paylaş Hayatla Kaynaş Projesi" ile hem rehabilitasyon merkezindeki engelli bireylerin iş hayatına atılmalarını hem de sosyalleşmelerini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, KUZKA'dan alınan 1 milyon 300 bin liralık destekle projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında merkezlerinde bir kafeterya oluşturduklarına dikkati çeken Yıldırım, "Çocuklarımızın istihdam edilebilecekleri şekilde kafeterya hizmeti vermeyi planladık. Simit, poğaça, pasta üretimi yapıp aynı zamanda burayı kafeterya olarak işletip engelli kardeşlerimizin Şabanözü'nden veya dışarıdan gelebilecek misafirleri ağırlayarak sosyalleşmelerini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Projenin ikinci ayağının seramik üretimi olduğunu, atölyelerde engelli bireylerin seramik üretimi yaptığını anlatan Yıldırım, "Önce ham madde üreteceğiz, daha sonra bunları hem pazarlama hem de engelli kardeşlerimizin iş atölyelerinde işleme, boyama şeklinde yaptıktan sonra işlerimiz, bu amaçla kurduğumuz dernek üzerinden yürüyecek. Böylece hem kuruluşumuza katkı sağlanmış olacak hem buradaki sakinlerimizin zaman geçirmelerini, daha çok sosyalleşmelerini, rehabilite edilmelerini sağlayabileceğiz." dedi.

Projelerinin en önemli bölümlerinden birinin kağıt bardak üretimi olduğuna işaret eden Yıldırım, "Kağıt bardak üretme makinesini proje kapsamında aldık. Burada da engelli istihdamı sağlanacak, makine ile temas halinde olmayan, paketleme kısmında yer alabilecek özellikle. Engellilerimiz burada bir şekilde istihdam edilecek." diye konuştu.

ÜRETİLEN KAĞIT BARDAKLARIN İHRAÇ EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Yıldırım, kağıt bardakların ihraç edilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İhracat yapan bir iş adamımızla görüşüyoruz. Eğer sonuç alırsak bize fason üretim yaptıracak. O zaman sürekli üretime geçmiş olacağız. Böylece pazar sıkıntımız da olmayacak. Üreteceğimiz kağıt bardakları hem firmanın hem bizim kuruluşumuzun hem Bakanlığımızın amblemini basarak ihraç etme durumu olacak. Görüşmeler iyi gidiyor. İnşallah yakın zamanda bu müjdeyi alırız, seri üretime başlarız. Böylece pazarlama sorununu da ortadan kaldırarak mutlu sona ulaşacağımızı temenni ediyoruz."

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Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli rehabilitasyon merkezi

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