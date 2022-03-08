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Çankırı'da silahlı kavgada bir kişi öldü

08.03.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Çankırı'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mert Y. (26), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yavuz K'nin (34) Mimar Sinan Mahallesi İmaret Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gitti.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Mert Y. yanında bulunan tüfekle, Yavuz K. de dükkanından aldığı tüfekle birbirlerine ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Mert Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaydan haberdar olup gelen Mert Y'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ceset incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaçan Yavuz K. ise bir süre sonra silahıyla polise teslim oldu.

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