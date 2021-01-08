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Çankırı'da silahlı kavgada biri muhtar iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

08.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Çankırı'da silahlı kavgada biri muhtar iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı ile bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yoncalı köyünde yaşayan Uğur Yaşa ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine köy muhtarı Ramazan Bozkurt, olayı yatıştırmak üzere bölgeye gitti.

Çıkan kavgada H.A. tüfekle ateş ederek, Uğur Yaşa ve eşi Yemen Yaşa ile köy muhtarı Ramazan Bozkurt'u vurdu.

Uğur Yaşa ile köy muhtarı Ramazan Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti, Yemen Yaşa yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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