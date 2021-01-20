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Çankırı'da tarihi eser operasyonu

20.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Çankırı'da tarihi eser operasyonu

Çankırı'nın Korgun ilçesinde iki ayrı evde 11 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.S. ve A.Ö'ye ait evlere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, kılıç, ibrik, testi, 3 ruhsatsız av tüfeği, kasatura, tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sikke ve objeler, Çankırı Müzesi'ne teslim edildi.

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