Çankırı'da turizme kazandırılması planlanan 3 ev yandı

Çankırı'da turizme kazandırılması planlanan binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Alibey Mahallesi Uzunyol Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evlerin bitişik olması nedeniyle diğer evlere de sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Evinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Zeliha Kibar yangın büyümeden ekiplerce binadan dışarı çıkarıldı. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından 2'si boş 3 ev kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki evlerde Çankırı Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Turizme Kazandırılması Projesi kapsamında cephe iyileştirme çalışması yürütülüyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa İnce, sabah erken saatlerde evinin karşısındaki çatıda alevleri gördüğünü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiğini, kendisinin de evinden hortum çekerek yangına müdahale ettiğini anlattı.

