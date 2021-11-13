Çankırı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait H.D'nin kullandığı 45 SK 745 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Atkaracalar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 12 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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