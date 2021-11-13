YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Çankırı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

13.11.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait H.D'nin kullandığı 45 SK 745 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Atkaracalar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 12 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Çankırı merkezli suç örgütü operasyonunda 16 kişi tutuklandıÇankırı merkezli suç örgütü operasyonunda 16 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:23
Öğle
12:35
İkindi
15:13
Akşam
17:37
Yatsı
18:59

Çankırı Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Can Eczanesi
Cankirimerkez
Seda Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Tuğçe Boz Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Ilgaz Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.