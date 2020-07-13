Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinden alınan topraklar bisikletlerle Ömer Halisdemir'in kabrine götürülüyor

Çankırı Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Gaziler ve Şahit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi ile Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, bisiklet kulübü üyeleri Çankırı merkez ve ilçelerinde bulunan 7 şehidin kabirlerini ziyaret ederek toprak aldı.

Niğde'ye ulaşmak için bisikletlerle 415 kilometre yol katedeceklerini ifade eden Çimen, "Gurur verici bir duygu, çok gururlanıyoruz. O alana geldiğimizde, şehitlerimizin toprağını almaya gittiğimizde o duyguyu tarif edemeyiz, tüylerimiz diken diken aldık toprakları. Götürürken de yine aynı duygularla götüreceğiz. Yol boyunca bu duyguyu hissedeceğiz. Bize en çok güç verecek şey bu. Şehitlerimiz 15 Temmuz hain darbe girişimde göğüslerini siper ettiler. Biz de onlara vefa göstergesi olarak bu yolculuğa çıkacağız." diye konuştu.

