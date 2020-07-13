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Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinden alınan topraklar bisikletlerle Ömer Halisdemir'in kabrine götürülüyor

ÇANKIRI HABERLERİ  | 13.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinden alınan topraklar bisikletlerle Ömer Halisdemir'in kabrine götürülüyor

Çankırı'da bisiklet kulübü sporcuları 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 7 Çankırılının kabirlerinden aldıkları toprakları, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere yola çıktı.

Çankırı Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Gaziler ve Şahit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi ile Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, bisiklet kulübü üyeleri Çankırı merkez ve ilçelerinde bulunan 7 şehidin kabirlerini ziyaret ederek toprak aldı.

Bisiklet kulübü sporcuları Anıt Alanı'nda Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından Niğde'ye uğurlandı.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Engin Çimen, gazetecilere, Çankırı'da bulunan 7 şehidin kabirlerinden aldıkları toprakları 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

Niğde'ye ulaşmak için bisikletlerle 415 kilometre yol katedeceklerini ifade eden Çimen, "Gurur verici bir duygu, çok gururlanıyoruz. O alana geldiğimizde, şehitlerimizin toprağını almaya gittiğimizde o duyguyu tarif edemeyiz, tüylerimiz diken diken aldık toprakları. Götürürken de yine aynı duygularla götüreceğiz. Yol boyunca bu duyguyu hissedeceğiz. Bize en çok güç verecek şey bu. Şehitlerimiz 15 Temmuz hain darbe girişimde göğüslerini siper ettiler. Biz de onlara vefa göstergesi olarak bu yolculuğa çıkacağız." diye konuştu.

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