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Çankırılı kadınlar yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları deprem bölgesine gönderdi

10.03.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Orta ilçesine Bağlı Yaylakent beldesindeki kadınlar, yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılması için AFAD yetkililerine teslim etti.

Yaylakent Belediye Başkanı Nurgül Dede öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında temin edilen iplikler, beldede yaşayan gönüllü kadınlara dağıtıldı.

Kadınlar tarafından örülen kaşkol, bere, hırka, oyuncak gibi yaklaşık bin parça el emeği ürün, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a teslim edildi.

Dede, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Belediye olarak deprem bölgesine araç, ekipman ve maddi destek de sağladıklarını dile getiren Dede, "Ayrıca eşim Nurgül Dede ve beldemiz AK Parti teşkilatı olarak kadınların ipini alarak atkı, bere, eldiven, kaşkol, çocuklar için oyuncak ve patikler örerek AFAD'a teslim ettik. Deprem bölgesine gönderiyoruz. Allah bir daha bize böyle acı yaşatmasın." dedi.

Orta Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Emine Bezci, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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deprem Orta

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