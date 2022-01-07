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Çankırı'nın "pıhtı yemeği" coğrafi işaretle tescillendi

07.01.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın "pıhtı yemeği" coğrafi işaretle tescillendi

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "pıhtı yemeği"ne, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, Çankırı'nın eşsiz lezzetlerden oluşan mutfağını Türkiye ve dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

Çankırı pıhtı yemeğinin tescillendiğini, başvuru yaptıkları 12 yöresel ürünün incelemesinin de devam ettiğini bildiren Esen, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm hedeflerimizin en önemli unsurları arasında tescilli ürünlerimizi insanlarla buluşturmak yer alıyor. Bu süreç için büyük çaba sarf ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve ürünlerin sunumunu yapan işletmelerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."

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