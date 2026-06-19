CANLI | A.B.D. - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Haziran 2026
19 Haziran 2026'da Lumen Field'da gerçekleşecek A.B.D. - Avustralya maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor. Hakem Felix Zwayer'in yöneteceği bu önemli karşılaşma, takımlar için kritik bir mücadele niteliğinde.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum