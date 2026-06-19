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CANLI | A.B.D. - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Haziran 2026
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CANLI | A.B.D. - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Haziran 2026

19 Haziran 2026'da Lumen Field'da gerçekleşecek A.B.D. - Avustralya maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor. Hakem Felix Zwayer'in yöneteceği bu önemli karşılaşma, takımlar için kritik bir mücadele niteliğinde.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşTRT 1
StadyumLumen Field
HakemFelix Zwayer
A.B.D. A.B.D.
-
-
Avustralya Avustralya

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya abd
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