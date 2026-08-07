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Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu! Kızı hakkında paylaşım yapan kişi ile ilgili karar verildi

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan C. Y., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından gözaltına alınan “profdraleks” kullanıcı adı hesap sahibinin ifadesi de ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu! Kızı hakkında paylaşım yapan kişi ile ilgili karar verildi
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan C. Y. hakkında tutuklama talep edilmişti. Şüpheli, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu! Kızı hakkında paylaşım yapan kişi ile ilgili karar verildi 1

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan C. Y. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Şüpheli hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamaları kapsamında tutuklama talebinde bulunulmuştu.

EV HAPSİ KARARI

Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu! Kızı hakkında paylaşım yapan kişi ile ilgili karar verildi 2

Mahkeme, C. Y.'nin tutuklanması yerine ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Aziz Yıldırım'ın yaptığı şikayet de gündemdeki yerini koruyor.

Aziz Yıldırım’ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından gözaltına alınan “profdraleks” kullanıcı adı hesap sahibi Cengiz Yıldız'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı.

"YAZ YILDIRIM ZEKİ ÇOCUK"

Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu! Kızı hakkında paylaşım yapan kişi ile ilgili karar verildi 3

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Aziz Yıldırım’ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından gözaltına alınan “profdraleks” kullanıcı adı hesap sahibi Cengiz Yıldız'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı.

İşte o ifade:

"2027 Hasan Safi isimli grup isimli grup X'te bulunan Dm gruplarından birisidir.

10 kişilik kapalı bir gruptur, ben bu grubun yöneticisi değilim, bu grubun 2026 Haziran ayında kurulduğunu hatırlıyorum, Fenerbahçeli olduğum için beni de bu gruba üye yapmışlar.

Bu grupta müşteki Aziz YILDIRIM'ın kızı olan mağdur Yaz YILDIRIM'ın kendi sosyal medya hesabımda paylaştığım fotoğrafı paylaşarak bir yorumda bulunmuştum, bu yorum içerisinde "Yaz'ın fenotipine baksana, verdirir mi babasına şu tip" şeklinde bir paylaşımda bulundum, ancak bu paylaşımı çocuk şahısla dalga geçmek maksadıyla yapmadım, kendisinin zeki bir çocuk olduğunu düşündüğümden babasına boş yere para verdirmeyeceğini anlatmak istedim, burada fenotipten kastım dış görünüş ve kişisel özellikleri açısından babasına benzediği ve babası gibi zeki olduğu yönünde bir yorum olmasına rağmen yanlış anlaşıldı"

ŞİKAYET LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu! Kızı hakkında paylaşım yapan kişi ile ilgili karar verildi 4

Aziz Yıldırım'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayette yer alan kişiler arasında eski Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, Batuhan Bal ve Ahmet Siral'ın da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni detayların önümüzdeki süreçte ortaya çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sn. Aziz YILDIRIM...tamam, hakaret söz konusu ise sonuna kadar haklısın... Ancaaak; bu yaştaki bir kız çocuğunu, bu kadar da medya önüne çıkarmak da...senin hatan'dır...!! O cici kızımızı, medyada çok gösterme ne olur...!!
ben fb degilim ama kim olursa olsun hangi durum olursa olsun insanın karısına kızına hakaret etmeye hakkı yoktur
başkası garibanınki olsa ugras baba uğraş demekki zengin ünlü olunca kanunda ayrı bir calısıyor😡
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