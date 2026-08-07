Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Jens Hjertø-Dahl Hull City'de

Hull City, Tromsø'nun 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjertø-Dahl'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken, bonservis bedeli 11,5 milyon euro oldu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Norveç temsilcisi Tromsø'da forma giyen Jens Hjertø-Dahl'ın transferini resmen açıkladı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken, transfer için 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Hjertø-Dahl'ın adı geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen Norveçli futbolcu, sezonu Tromsø'da tamamlamak istediğini belirterek transfer teklifini geri çevirmişti.

HULL CITY'DEN GELECEĞE YATIRIM

Hull City, genç oyuncuyu kadrosuna katarak geleceğe yönelik önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı yönetimindeki İngiliz kulübünün, genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer politikası kapsamında bir hamle daha yaptığı değerlendiriliyor.