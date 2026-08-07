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Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Jens Hjertø-Dahl Hull City'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İngiliz ekibi, Tromsø forması giyen 20 yaşındaki Norveçli orta saha Jens Hjertø-Dahl'ı 11,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Jens Hjertø-Dahl Hull City'de
Burak Kavuncu

Hull City, Tromsø'nun 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjertø-Dahl'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken, bonservis bedeli 11,5 milyon euro oldu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Acun Ilıcalı dan bir transfer daha! Jens Hjertø-Dahl Hull City de 1

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Norveç temsilcisi Tromsø'da forma giyen Jens Hjertø-Dahl'ın transferini resmen açıkladı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken, transfer için 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Acun Ilıcalı dan bir transfer daha! Jens Hjertø-Dahl Hull City de 2

Hjertø-Dahl'ın adı geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen Norveçli futbolcu, sezonu Tromsø'da tamamlamak istediğini belirterek transfer teklifini geri çevirmişti.

HULL CITY'DEN GELECEĞE YATIRIM

Acun Ilıcalı dan bir transfer daha! Jens Hjertø-Dahl Hull City de 3

Hull City, genç oyuncuyu kadrosuna katarak geleceğe yönelik önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı yönetimindeki İngiliz kulübünün, genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer politikası kapsamında bir hamle daha yaptığı değerlendiriliyor.

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transfer Acun Ilıcalı Hull City AFC
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şu acun akıllı adam genç ve agresif kadro her zaman premier ligde başarı sağlar
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