CANLI | Adana Demirspor - Atko Grup Pendikspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Mart 2026
01 Mart 2026'da Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Atko Grup Pendikspor'u Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak. İlker Avcı'nın yöneteceği bu kritik mücadelede her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.
