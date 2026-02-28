Osimhen sonunda bunu da yaptı! Röveşataya kalktı, herkes gol beklerken ilginç bir olay yaşandı

Trendyol Süper Lig'in zirve yarışında büyük öneme sahip olan Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi, yeşil sahalarda eşine az rastlanır, adeta "şansın böylesi" dedirten inanılmaz bir gole sahne oldu. Hwang Ui-jo'nun direkten dönen şutuyla başlayan maçtaki aksiyon fırtınası, Sarı-Kırmızılıların skoru 2-1'e getirdiği anlarda zirveye ulaştı.

OSİMHEN HAVALANDI, RAMS PARK NEFESİNİ TUTTU!

Galatasaray'ın rakip kalede baskıyı kurduğu dakikalarda ceza sahası içine havalandırılan topa, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen olağanüstü bir atletizmle yükseldi. Tüm stadyum ve ekran başındaki taraftarlar, Nijeryalı yıldızdan ağları yırtacak muazzam bir röveşata golü beklerken, futbolun cilvesi devreye girdi.

RÖVEŞATA BEKLERKEN ASİST GELDİ!

Topa tam istediği gibi vuramayan ve meşin yuvarlağı hafifçe ıskalayan Osimhen'in bu vuruşu, bir anda ceza sahası içinde pusuda bekleyen Lucas Torreira'ya kusursuz bir pasa dönüştü. Uruguaylı yıldız, Osimhen'in "yanlışlıkla" indirdiği bu ikramı geri çevirmeyerek topu Alanyaspor ağlarına gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI: "BUNU DA BAŞARDI!"

Osimhen'in gol atmak için çıktığı pozisyonda Torreira'ya yaptığı bu sıra dışı asist, anında sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Futbolseverler bu ilginç anın videolarını binlerce kez paylaşırken, X (Twitter) platformunda "Adam gol atamasa bile röveşatayla asist yapıyor", "Osimhen futbolun fizik kurallarını yeniden yazıyor" ve "Bunu da başardı!" şeklinde esprili yorumlar havada uçuştu.

