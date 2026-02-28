SPOR

Osimhen sonunda bunu da yaptı! Röveşataya kalktı, herkes gol beklerken ilginç bir olay yaşandı

Trendyol Süper Lig'deki nefes kesen Galatasaray - Alanyaspor maçına Victor Osimhen'in akıllara ziyan 'röveşata asisti' damga vurdu! Sarı-Kırmızılıları 2-1 öne geçiren golde ceza sahası içinde topa jeneriklik bir röveşata vurmak için havalanan Nijeryalı süperstar, meşin yuvarlağı hafifçe ıskalayınca top bir anda Lucas Torreira'nın önüne düştü. Torreira'nın ağları havalandırmasıyla sonuçlanan bu ilginç pozisyon, sosyal medyada "Osimhen bunu da başardı!" yorumlarıyla izlenme rekorları kırıyor!

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'in zirve yarışında büyük öneme sahip olan Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi, yeşil sahalarda eşine az rastlanır, adeta "şansın böylesi" dedirten inanılmaz bir gole sahne oldu. Hwang Ui-jo'nun direkten dönen şutuyla başlayan maçtaki aksiyon fırtınası, Sarı-Kırmızılıların skoru 2-1'e getirdiği anlarda zirveye ulaştı.

OSİMHEN HAVALANDI, RAMS PARK NEFESİNİ TUTTU!

Galatasaray'ın rakip kalede baskıyı kurduğu dakikalarda ceza sahası içine havalandırılan topa, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen olağanüstü bir atletizmle yükseldi. Tüm stadyum ve ekran başındaki taraftarlar, Nijeryalı yıldızdan ağları yırtacak muazzam bir röveşata golü beklerken, futbolun cilvesi devreye girdi.

RÖVEŞATA BEKLERKEN ASİST GELDİ!

Topa tam istediği gibi vuramayan ve meşin yuvarlağı hafifçe ıskalayan Osimhen'in bu vuruşu, bir anda ceza sahası içinde pusuda bekleyen Lucas Torreira'ya kusursuz bir pasa dönüştü. Uruguaylı yıldız, Osimhen'in "yanlışlıkla" indirdiği bu ikramı geri çevirmeyerek topu Alanyaspor ağlarına gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI: "BUNU DA BAŞARDI!"

Osimhen'in gol atmak için çıktığı pozisyonda Torreira'ya yaptığı bu sıra dışı asist, anında sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Futbolseverler bu ilginç anın videolarını binlerce kez paylaşırken, X (Twitter) platformunda "Adam gol atamasa bile röveşatayla asist yapıyor", "Osimhen futbolun fizik kurallarını yeniden yazıyor" ve "Bunu da başardı!" şeklinde esprili yorumlar havada uçuştu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 1
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

galatasaray Victor Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
