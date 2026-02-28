Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı! "Allah cezanızı versin!" Galatasaray maçındaki Singo pozisyonu için olay derbi iddiası...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve nefesleri kesen Galatasaray - Alanyaspor mücadelesinin ardından, saha içindeki futboldan çok hakem kararları konuşulmaya başlandı. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ı canlı yayında adeta çileden çıkardı.

90+3'TE SİNGO'NUN HAREKETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Wilfried Singo'nun rakibine yaptığı müdahale, spor kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hakem Ali Şansalan'ın devam kararı verdiği ve VAR'ın müdahale etmediği bu pozisyon için eski hakem Ahmet Çakar, çok sert ifadeler kullandı.

"TÜRK HAKEMLERİNDEN UTANIYORUM!"

Canlı yayında pozisyonu saniye saniye değerlendiren ve Merkez Hakem Kurulu'nu topa tutan Ahmet Çakar, Ali Şansalan'ın eyyam yaptığını iddia ederek şu zehir zemberek sözleri sarf etti:

"Türk hakemlerinden gerçekten utanıyorum! Ali Şansalan sahada işi bitirmiş. Ekran başındaki herkese soruyorum; 90+3'te Singo'nun rakibine yaptığı o hareket sarı kart mı, yoksa net bir kırmızı kart mı? Allah sizin cezanızı versin! Hakem o pozisyonu kabak gibi gördü ama oyuncuyu atmaya yüreği yetmedi, yemedi! Peki VAR odası neden müdahale etmiyor, neden hakemi uyarmıyor?"

HEDEFTEKİ ASIL DETAY: DERBİ ÖNCESİ CEZA!

Ahmet Çakar'ın isyanının ardındaki asıl bomba ise Galatasaray'ın önümüzdeki hafta çıkacağı dev maçtı. Çakar, verilmeyen bu kırmızı kartın maçın skoruna etki etmese de ligin kaderiyle oynadığını belirterek, "Belki bu karar Alanyaspor maçının sonucuna etki etmeyecekti ama Singo o kırmızı kartı görseydi haftaya oynanacak olan o kritik Beşiktaş derbisinde ve sonraki hafta sahada olamayacaktı. İşte bütün mesele bu!" diyerek sözlerini noktaladı.