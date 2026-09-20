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(Özet) Antalyaspor - Artı Değer Vanspor FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Antalyaspor - Artı Değer Vanspor FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Antalyaspor, Artı Değer Vanspor FK'yi 3-0'lık skorla geçerek rahat bir galibiyet aldı ve sahadan etkili bir performansla ayrıldı.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports Max 2, TRT Türk
StadyumCorendon Airlines Park
HakemMustafa Belder
Antalyaspor Antalyaspor
3
MS
0
Artı Değer Vanspor FK Artı Değer Vanspor FK
38' Sander van de Streek56' Nuno Da Costa88' Samet Yalçın
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Antalyaspor: 3 - Artı Değer Vanspor FK: 0

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90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ANTALYASPOR

Ahmet Sağat altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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88. Dakika

ASİST | ANTALYASPOR

Hasan Yakub İlçin, gol pasını veren isim.

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88. Dakika

GOL | ANTALYASPOR

GOL! Samet Yalçın, Antalyaspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

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86. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pedrinho çıkıyor ve yerine Samet Yalçın oyuna giriyor.

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80. Dakika

KORNER | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımı korner kullanacak.

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86. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hikmet Çiftçi çıkıyor ve yerine Mehmet Özcan oyuna giriyor.

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79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jesper Ceesay tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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79. Dakika

KORNER | ANTALYASPOR

Antalyaspor, Pedrinho ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

KORNER | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımı korner kullanacak.

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72. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Molik Khan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Nuno Da Costa oyundan çıkarken Ahmet Sağat oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Hasan Yakub İlçin oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

KORNER | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Ozan Kökçü ile Artı Değer Vanspor FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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70. Dakika

OFSAYT | ANTALYASPOR

Hakem Mustafa Belder yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Sander van de Streek için kaldırdı.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Ramzi Safuri oyundan çıkarken Jesper Ceesay oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Sander van de Streek oyundan çıkarken Ömer Faruk Beyaz oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

OFSAYT | ANTALYASPOR

Rakip ceza sahasının yayında Ramzi Safuri topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ANTALYASPOR

Soner Dikmen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alvaro de Oliveira çıkıyor ve yerine İlkan Sever oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Muhammed Furkan Özhan çıkıyor ve yerine Ilias Alhaft oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jurgen Bardhi çıkıyor ve yerine Molik Khan oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

SARI KART | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımında Sinan Osmanoğlu hakem Mustafa Belder tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro de Oliveira, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

ASİST | ANTALYASPOR

Mevlüt Şimşek, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

GOL | ANTALYASPOR

GOL! Nuno Da Costa ile Antalyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK için Tenton Yenne şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK için Mehmet Manış şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

SARI KART | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımında Kadir Seven hakem Mustafa Belder tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Özkan Yiğiter çıkıyor ve yerine Ozan Kökçü oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

4. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ANTALYASPOR

Sander van de Streek ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Tenton Yenne tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK, Naby Oulare ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mevlüt Şimşek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

ASİST | ANTALYASPOR

Mevlüt Şimşek, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Hikmet Çiftçi rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

GOL | ANTALYASPOR

GOL! Sander van de Streek takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

SARI KART | ANTALYASPOR

Antalyaspor takımında Francis Nzaba hakem Mustafa Belder tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Naby Oulare rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ANTALYASPOR

Ramzi Safuri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

OFSAYT | ANTALYASPOR

Rakip ceza sahasının sol köşesinde Nuno Da Costa topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ANTALYASPOR

Güray Vural rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

18:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Antalyaspor - Artı Değer Vanspor FK maçının kadroları açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor
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