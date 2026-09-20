(Özet) Antalyaspor - Artı Değer Vanspor FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Antalyaspor: 3 - Artı Değer Vanspor FK: 0
90. Dakika
Ahmet Sağat altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
88. Dakika
Hasan Yakub İlçin, gol pasını veren isim.
88. Dakika
GOL! Samet Yalçın, Antalyaspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
86. Dakika
Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pedrinho çıkıyor ve yerine Samet Yalçın oyuna giriyor.
80. Dakika
Antalyaspor takımı korner kullanacak.
86. Dakika
Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hikmet Çiftçi çıkıyor ve yerine Mehmet Özcan oyuna giriyor.
79. Dakika
Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jesper Ceesay tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
79. Dakika
Antalyaspor, Pedrinho ile köşe vuruşu kullanıyor.
78. Dakika
Antalyaspor takımı korner kullanacak.
72. Dakika
Artı Değer Vanspor FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Molik Khan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
78. Dakika
Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Nuno Da Costa oyundan çıkarken Ahmet Sağat oyuna giren isim.
78. Dakika
Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Hasan Yakub İlçin oyuna giren isim.
76. Dakika
Ozan Kökçü ile Artı Değer Vanspor FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
70. Dakika
Hakem Mustafa Belder yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Sander van de Streek için kaldırdı.
71. Dakika
Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Ramzi Safuri oyundan çıkarken Jesper Ceesay oyuna giren isim.
71. Dakika
Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Sander van de Streek oyundan çıkarken Ömer Faruk Beyaz oyuna giren isim.
70. Dakika
Rakip ceza sahasının yayında Ramzi Safuri topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
68. Dakika
Soner Dikmen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
67. Dakika
Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alvaro de Oliveira çıkıyor ve yerine İlkan Sever oyuna giriyor.
66. Dakika
Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Muhammed Furkan Özhan çıkıyor ve yerine Ilias Alhaft oyuna giriyor.
66. Dakika
Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jurgen Bardhi çıkıyor ve yerine Molik Khan oyuna giriyor.
64. Dakika
Artı Değer Vanspor FK takımında Sinan Osmanoğlu hakem Mustafa Belder tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
59. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro de Oliveira, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
56. Dakika
Mevlüt Şimşek, gol pasını veren isim.
56. Dakika
GOL! Nuno Da Costa ile Antalyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
55. Dakika
Artı Değer Vanspor FK için Tenton Yenne şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
52. Dakika
Artı Değer Vanspor FK için Mehmet Manış şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
48. Dakika
Artı Değer Vanspor FK takımında Kadir Seven hakem Mustafa Belder tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Özkan Yiğiter çıkıyor ve yerine Ozan Kökçü oyuna giriyor.
4. Dakika
Sander van de Streek ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
45. Dakika
Tenton Yenne tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Artı Değer Vanspor FK, Naby Oulare ile köşe vuruşu kullanıyor.
42. Dakika
Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mevlüt Şimşek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
38. Dakika
Mevlüt Şimşek, gol pasını veren isim.
37. Dakika
Hikmet Çiftçi rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
38. Dakika
GOL! Sander van de Streek takımını öne geçiren golü atıyor.
29. Dakika
Antalyaspor takımında Francis Nzaba hakem Mustafa Belder tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
23. Dakika
Naby Oulare rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
20. Dakika
Ramzi Safuri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
19. Dakika
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Nuno Da Costa topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
6. Dakika
Güray Vural rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
18:59
Antalyaspor - Artı Değer Vanspor FK maçının kadroları açıklandı.
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