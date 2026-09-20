(Özet) Antalyaspor - Artı Değer Vanspor FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARTI DEĞER VANSPOR FK

Artı Değer Vanspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alvaro de Oliveira çıkıyor ve yerine İlkan Sever oyuna giriyor.