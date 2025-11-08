CANLI | Antalyaspor- Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08.11.2025

SPOR

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ligin 12.haftasında deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekip son hafta Fenerbahçe karşılaşmasından aldığı mağlubiyeti unutturmak için sahaya çıkarken, ev sahibi Antalyaspor son hafta Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Bu önemli maç öncesi iki takımında tek hedefi galibiyet. Peki Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm cevaplar haberimizde...

Trendyol Süper Lig’in 12. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz hafta derbide evinde Fenerbahçe karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybetti. Bu sonuçla birlikte kartal 7.sıraya kadar geriledi. Ev sahibi Antalyaspor ise geçtiğimiz hafta deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 geçerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Bu sonuçla Antalyaspor ligde 12.sırada yer aldı. Peki Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Samet, Bünyamin, Dzhikiya, Ceesay, Giannetti, Safuri, Abdülkadir, Streek, Saric, Boli

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Felix, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Toure, Abraham

CEZALI SERGEN YALÇIN YER ALAMACAK

Beşiktaş'ta son hafta Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen teknik direktör Sergen Yalçın bugün kulübede yer alamayacak. Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Murat Kaytaz’ın mücadelede Sergen Yalçın’ın yerine yedek kulübesinde takıma taktik vermesi bekleniyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ! RAFA SILVA DA YOK...

Süper Lig’de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi.

