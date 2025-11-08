CANLI | Antalyaspor- Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08.11.2025

Trendyol Süper Lig’in 12. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz hafta derbide evinde Fenerbahçe karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybetti. Bu sonuçla birlikte kartal 7.sıraya kadar geriledi. Ev sahibi Antalyaspor ise geçtiğimiz hafta deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 geçerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Bu sonuçla Antalyaspor ligde 12.sırada yer aldı. Peki Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler.

08.11.2025 - 18:18 ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Bugün Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

08.11.2025 - 18:20 İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER Antalyaspor: Abdullah, Samet, Bünyamin, Dzhikiya, Ceesay, Giannetti, Safuri, Abdülkadir, Streek, Saric, Boli Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Felix, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Toure, Abraham

08.11.2025 - 18:21 CEZALI SERGEN YALÇIN YER ALAMACAK Beşiktaş'ta son hafta Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen teknik direktör Sergen Yalçın bugün kulübede yer alamayacak. Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Murat Kaytaz’ın mücadelede Sergen Yalçın’ın yerine yedek kulübesinde takıma taktik vermesi bekleniyor.