Saran'ın gözaltına alınmasının ardından yeni gelişme: Fenerbahçe olağanüstü toplantı kararı aldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alılnmasının ardından Fenerbahçe, olağanüstü toplantı kararı alarak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yönetime dair bir kararın alınmayacağı, süreçle ilgili olası gelişmeler ve bu gelişmelere dair atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

YÖNETİM KURULU VE TARAFTARLARDAN SARAN'A DESTEK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alındı. Saran, Sarıyer’deki İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Saran'ın gözaltına alınması üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları ve taraftarlar destek olmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı önüne gitti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları

Başkan Sadettin Saran’a destek amacıyla toplandıklarını belirten Torunoğulları, sarı-lacivertli taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Torunoğulları, “Bugün emniyet güçleri tarafından Sayın Başkanımız Sadettin Saran gözaltına alındı. Bizler de yönetim ve Fenerbahçe taraftarları olarak başkanımıza her konuda destek amaçlı burada toplandık. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Şimdi içeriden haberler bekliyoruz.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TORUNOĞULLARI: "BİZ YÜCE TÜRK ADALETİNE İNANIYORUZ"

Taraftarlarımıza sesleniyoruz sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak biz bütün hukuki olayları takip ediyoruz. Kesinlikle taraftarlarımıza sakin olun, rahat olun biz gerekli tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla da ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız. Bu nedenle taraftarlarımız lütfen sakin olun. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz, konuşuyoruz. Başkanımız çok rahat. Bize de işlerimizde devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmalarını istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yine tekrarlıyorum. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da bunu hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

