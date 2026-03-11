SPOR

CANLI | Atakaş Hatayspor - Özbelsan Sivasspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Mart 2026
CANLI | Atakaş Hatayspor - Özbelsan Sivasspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Mart 2026

11 Mart 2026'da Atakaş Hatayspor ve Özbelsan Sivasspor, Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. İki takımın mücadelesi, ligdeki hayati öneme sahip maçlardan biri olarak dikkat çekecek.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Max 1, TRT Spor
Stadyum Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
-
-
Özbelsan Sivasspor Özbelsan Sivasspor

Canlı Skor
