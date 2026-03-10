SPOR

Galatasaray Liverpool'u bir kez daha geçti! 'İstanbul Laneti' İngilizleri esir aldı

Liverpool için İstanbul, Avrupa kupaları tarihindeki en zorlu deplasmanlardan biri olmaya devam ediyor. İngiliz devi, bugüne kadar İstanbul'da Türk takımlarına karşı çıktığı hiçbir maçta 90 dakikayı galibiyetle tamamlayamadı.

Burak Kavuncu

Liverpool, bugüne kadar İstanbul'da Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı çıktığı hiçbir maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. 1-0'lık son iki Galatasaray zaferiyle birlikte İngiliz devinin "İstanbul Kabusu" resmiyet kazandı.

İSTANBUL’DA LİVERPOOL KABUSU: İNGİLİZ DEVİ TÜRK TAKIMLARINI GEÇEMİYOR!

Galatasaray Liverpool u bir kez daha geçti! İstanbul Laneti İngilizleri esir aldı 1

Dünya futbolunun devlerinden Liverpool, İstanbul deplasmanında adeta büyülenmiş gibi galibiyete hasret kalmış durumda. Galatasaray ve Beşiktaş ile oynanan kritik mücadelelerde sahadan boynu bükük ayrılan "Kırmızılar", İstanbul'un büyüsünü bir türlü bozamıyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DUVARI

Galatasaray Liverpool u bir kez daha geçti! İstanbul Laneti İngilizleri esir aldı 2

Liverpool'un İstanbul karnesi, Türk takımlarının sahasındaki direncinin en büyük kanıtı niteliğinde. İşte o tarihi maçların sonuçları:

Galatasaray 1-1 Liverpool

Galatasaray 3-2 Liverpool

Beşiktaş 2-1 Liverpool

Beşiktaş 1-0 Liverpool (5-4 Penaltılar)

Galatasaray 1-0 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

TEK TESELLİ! AMA BÜYÜK TESELLİ...

Galatasaray Liverpool u bir kez daha geçti! İstanbul Laneti İngilizleri esir aldı 3

Liverpool için İstanbul, bir yandan hüzünlü deplasman anılarını barındırsa da, diğer yandan kulüp tarihinin en görkemli zaferine ev sahipliği yapmasıyla "teselli"den çok daha fazlasını ifade ediyor. 25 Mayıs 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşananlar, futbol literatürüne "İstanbul Mucizesi" olarak geçti.

Liverpool, 25 Mayıs 2005 gecesi Milan karşısında ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta, futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza atarak 5. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

