Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Liverpool rövanş maçı için flaş tahmin! "Şansı var derdim..."

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım iç sahada Liverpool'u bu sezon ikinci kez yenerken, rövanş maçı öncesi bir avantaj elde etti. Öte yandan maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımı öve öve bitiremezken, ikinci maçın zorluğunu da dile getirdi. Dilmen'in rövanş için verdiği tur yüzdesi sosyal medyada gündem oldu...

Burak Kavuncu

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool'u 1-0 ile geçerek ikinci maç öncesi avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle tarih yazarak taraftarını sevince boğdu...

"CİN GİBİ OLMANIZ LAZIM..."

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Liverpool rövanş maçı için flaş tahmin! "Şansı var derdim..." 1

Sports Digital ekranlarında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, “Biz lig aşamasındaki 1-0'lık galibiyette de yayın yapmıştık. Tekrarını verelim. Benzer oldu. O günkü Liverpool'la bugünkü arasında fark yok. Bu tempoyla maçı bitirmek kolay olmuyor. Cin gibi olmanız lazım. Mesela Abdülkerim dakika 87 kramp girdi arka adelesine hemen oyuna devam etti. Niye 1 dakika daha fazla uzatma olsun benim yüzümden diye düşünüyor.”

"SANE BELKİ OYNAMAK İSTER AMA BİR DAKİKA!"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Liverpool rövanş maçı için flaş tahmin! "Şansı var derdim..." 2

“Sara çok yetenekli oyuncu ama belli bir dakikadan sonra zorlanıyor. Biz hep Torreira'yı hep konuştuk. Bugün belki konuşmayız çünkü bugün herkes Torreira kadar koştu mücadele etti. Rotasyondan bahsedemeyiz Galatasaray'da bu net. Icardi'nin büyük kariyeri var ama şu maçı kaldırabilir mi? Sane oynamadı ve belki rövanşta oynayacak bilmiyoruz. Sane belki oynamak ister ama bir dakika Sane, orada Barış Alper var. Galatasaray'da yedek oyuncu mefhumu kalmadı. Oynayan grup belli.”

ICARDI İÇİN OLAY SÖZLER! "BU MAÇI KALDIRAMAZDI..."

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Liverpool rövanş maçı için flaş tahmin! "Şansı var derdim..." 3

Herkes odaklanmıştı. Lucas Torreira'nın mücadelesinin normalleştiği bir gün oldu. Öte yandan Mauro Icardi'nin çok önemli bir kariyeri var ama bu maçı kaldıramazdı. Tempo farkının çok keskinleştiği bir geceydi."

RÖVANŞ İÇİN BEKLENMEDİK ÇIKIŞ!

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Liverpool rövanş maçı için flaş tahmin! "Şansı var derdim..." 4

“Topla oynamanın yüzde 54 Liverpool maç sonuna gelmesi kötü bir yüzde değil. Galatasaray'ın hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde devam eden takım. Liverpool'un hedefi sadece burası. Burada pozisyon çıkaramadan, üstelik 1-0 gerideyken olması…

Barış'ın 2-3 maçtır Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 oyuncuya kart göstertmesi var. Böyle bir silah rakibin dengesini bozuyor. Bence Okan Buruk da geçmiş yıllarda yaptığı hatalardan döndü. Bunların olmadığını geçen sene anladı. Bu orta sahayla ancak Liverpool'u yenersin. Rövanşta orta sahadaki üçlünün kart sınırında olmadan çıkacak olması önemli.

Seyirci, Liverpool'un presi tabii ki etkileyecektir rövanşta. Sonuçta 1-0 önemli bir skordur. 0-0 olsaydı örneğin 60'a 40 Liverpool'un şansı var derdim. Şimdi 55'e 45 diyorum. Liverpool deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool'dan yana olmasını beklerim."

Rıdvan Dilmen Liverpool galatasaray şampiyonlar ligi
