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Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'da!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Hollandalı futbolcunun menajeri, sarı-lacivertli yönetimle masaya oturmak ve oyuncunun takımdaki durumunu görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'da!
Emre Şen
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de, Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor.

YÖNETİMLE KRİTİK TOPLANTI

Oosterwolde'nin menajeri İstanbul'a geldi. Temsilcinin, sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelerek kritik bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.

Gerçekleştirilecek görüşmenin ana gündem maddesini başarılı savunma oyuncusunun Fenerbahçe'deki geleceği oluşturacak. Taraflar arasındaki bu toplantının ardından Hollandalı futbolcunun takımdaki durumunun ve yol haritasının netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe de yıldız oyuncunun menajeri İstanbul da! 1

İSTANBUL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kritik zirve öncesinde Oosterwolde'nin menajerinin kişisel sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulunması da sarı-lacivertli camiada ve spor kamuoyunda dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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