SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Arda Turan hayatının en zor gecesini yaşadı! Füze saldırısı sonrası sığınağa indiler

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Ukrayna deplasmanında füze saldırılarının ortasında kalarak geceyi sığınakta geçiren takımını maça nasıl hazırladığını anlatan teknik direktör Arda Turan, "Oyuncularımın birçoğu hayatlarında ilk kez böyle bir durum yaşadı. Burada çocuklar ölüyor, umarım barış bir an önce gelir" ifadelerini kullandı.

Dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan füze saldırıları, futbolun da önüne geçti. Savaşın gölgesinde ve oldukça zorlu şartlar altında oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Arda Turan, geceyi sığınakta geçiren takımını psikolojik olarak sahaya nasıl motive ettiğini tüm açıklığıyla anlattı.

"SIĞINAĞA İNDİM, ONLARA NE SÖYLEYEBİLİRDİM Kİ?"

Saldırı anında yaşanan paniği ve sığınaktaki atmosferi paylaşan genç çalıştırıcı, sabah saatlerinde oyuncularıyla yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"İlk başta ben de odamdaydım, ardından sığınağa indim. Orada 10-12 oyuncum vardı. Onlara ne söyleyebilirdim ki? Sabah sadece maça çıkıp çıkamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane olmadığını, savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini söyledim. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa bunu anlayabileceğimi de belirttim. Buna rağmen çıkıp oynamak istediler."

"BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENİYORUZ AMA ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Futbolcuların sahaya çıkma kararını takdirle karşılayan ve yaşananların psikolojik olarak büyük bir yıkım yarattığına dikkat çeken Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncularımızın birçoğu hayatlarında ilk kez böyle bir durum yaşadı. Psikolojik olarak çok zor. 'Alıştım' demek istemiyorum ama sanki bununla yaşamayı öğreniyoruz. Yine de bunu asla kabul etmeyeceğiz."

"BURADA ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, UMARIM BİR AN ÖNCE BARIŞ GELİR"

Açıklamalarının sonunda Ukrayna'da devam eden trajediye vurgu yapan ve yaşanan acılara isyan eden başarılı teknik adam, dünyaya barış çağrısında bulundu:

"Ukrayna’da savaş var. Burada çocuklar ve insanlar ölüyor. Bunun neden yaşandığını hâlâ anlayabilmiş değilim. Umarım bir an önce barış gelir."

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'da!Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'da!
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! İki oyuncu Galatasaray'dan yolcuOkan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! İki oyuncu Galatasaray'dan yolcu
Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Rusya Ukrayna Arda Turan savaş saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.