Arda Turan hayatının en zor gecesini yaşadı! Füze saldırısı sonrası sığınağa indiler

Dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan füze saldırıları, futbolun da önüne geçti. Savaşın gölgesinde ve oldukça zorlu şartlar altında oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Arda Turan, geceyi sığınakta geçiren takımını psikolojik olarak sahaya nasıl motive ettiğini tüm açıklığıyla anlattı.

"SIĞINAĞA İNDİM, ONLARA NE SÖYLEYEBİLİRDİM Kİ?"

Saldırı anında yaşanan paniği ve sığınaktaki atmosferi paylaşan genç çalıştırıcı, sabah saatlerinde oyuncularıyla yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"İlk başta ben de odamdaydım, ardından sığınağa indim. Orada 10-12 oyuncum vardı. Onlara ne söyleyebilirdim ki? Sabah sadece maça çıkıp çıkamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane olmadığını, savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini söyledim. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa bunu anlayabileceğimi de belirttim. Buna rağmen çıkıp oynamak istediler."

"BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENİYORUZ AMA ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Futbolcuların sahaya çıkma kararını takdirle karşılayan ve yaşananların psikolojik olarak büyük bir yıkım yarattığına dikkat çeken Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncularımızın birçoğu hayatlarında ilk kez böyle bir durum yaşadı. Psikolojik olarak çok zor. 'Alıştım' demek istemiyorum ama sanki bununla yaşamayı öğreniyoruz. Yine de bunu asla kabul etmeyeceğiz."

"BURADA ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, UMARIM BİR AN ÖNCE BARIŞ GELİR"

Açıklamalarının sonunda Ukrayna'da devam eden trajediye vurgu yapan ve yaşanan acılara isyan eden başarılı teknik adam, dünyaya barış çağrısında bulundu:

"Ukrayna’da savaş var. Burada çocuklar ve insanlar ölüyor. Bunun neden yaşandığını hâlâ anlayabilmiş değilim. Umarım bir an önce barış gelir."