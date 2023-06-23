CANLI: Aziz Yıldırım basın toplantısında konuşuyor! ''5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'den emekli oldum''

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

"FENERBAHÇE'YLE İLİŞKİMİ KESEREK YENİ BİR HAYAT KURDUM"

Aziz Yıldırım: "İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"HİÇBİR ADAY ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"

Aziz Yıldırım: "Hiçbir aday çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline... Herkes haddini bilsin. Fenerbahçe'de başkan her zaman bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar burada bulunamazlar."

"AÇIKLAMA YAPSAM, NEDEN YAPTI"

Aziz Yıldırım: "Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

"FENERBAHÇE'NİN GELDİĞİ DURUM İYİ DEĞİL"

Aziz Yıldırım: "Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil."

"GÜVEN OYU ALDIK, DEVAM ETTİK"

Aziz Yıldırım: "Denizli'ye kaybettik. Yine yönetimi değiştirdik. Ali Bey de vardı o yönetimde. Güven oyu aldık, devam ettik. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey, böyle yapsa yıl sonuna kadar hiç kimse kendisine bir şey demez."

"PENDİKSPOR MAÇINDA İLK YARI 1-0 ÖNDEYDİK..."

Aziz Yıldırım: "Pendikspor maçında ilk yarı 1-0 öndeydik. Ben devre arası uçağa bindim, Polonya'ya gittim. Telefonlarım susmuyor, baktım elenmişiz. Telefondan bağlandım, geliyorum kongre kararı alacağım dedim. Yaptık, aday çıkmadı. Ama yönetimi değiştirdik."

"2024 SEÇİMİ İÇİN ADAYLAR ÇIKMALIDIR"

Aziz Yıldırım: "2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlıştır."



