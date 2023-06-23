SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. CANLI: Aziz Yıldırım basın toplantısında konuşuyor! ''5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'den emekli oldum''

CANLI: Aziz Yıldırım basın toplantısında konuşuyor! ''5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'den emekli oldum''

23.06.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenliyor. Aziz Yıldırım, "Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil." dedi.

CANLI: Aziz Yıldırım basın toplantısında konuşuyor! ''5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'den emekli oldum''

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

"FENERBAHÇE'YLE İLİŞKİMİ KESEREK YENİ BİR HAYAT KURDUM"

Screenshot_2

Aziz Yıldırım: "İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"HİÇBİR ADAY ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"

FzTZ_QgWwAMQI7k

Aziz Yıldırım: "Hiçbir aday çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline... Herkes haddini bilsin. Fenerbahçe'de başkan her zaman bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar burada bulunamazlar."

"AÇIKLAMA YAPSAM, NEDEN YAPTI"

FzTYiBRWAAQVqnA

Aziz Yıldırım: "Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

"FENERBAHÇE'NİN GELDİĞİ DURUM İYİ DEĞİL"

FzTYXkaWcAArH88

Aziz Yıldırım: "Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil."

"GÜVEN OYU ALDIK, DEVAM ETTİK"

FzTYz2CXwAE-DAj

Aziz Yıldırım: "Denizli'ye kaybettik. Yine yönetimi değiştirdik. Ali Bey de vardı o yönetimde. Güven oyu aldık, devam ettik. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey, böyle yapsa yıl sonuna kadar hiç kimse kendisine bir şey demez."

"PENDİKSPOR MAÇINDA İLK YARI 1-0 ÖNDEYDİK..."

Screenshot_1

Aziz Yıldırım: "Pendikspor maçında ilk yarı 1-0 öndeydik. Ben devre arası uçağa bindim, Polonya'ya gittim. Telefonlarım susmuyor, baktım elenmişiz. Telefondan bağlandım, geliyorum kongre kararı alacağım dedim. Yaptık, aday çıkmadı. Ama yönetimi değiştirdik."

"2024 SEÇİMİ İÇİN ADAYLAR ÇIKMALIDIR"

Screenshot_2

Aziz Yıldırım: "2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlıştır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve belli oldu! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi...Ve belli oldu! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe aday maçın

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için birbirlerine girdi!

Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için birbirlerine girdi!

Galatasaray'ı üzen gelişme!

Galatasaray'ı üzen gelişme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.