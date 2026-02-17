CANLI | Benfica - Real Madrid maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Şubat 2026

Maç Skoru
05:00 - 17 Şubat 2026
Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Juventus ile zorlu mücadeleye çıkacak Galatasaray'da eski sportif direktör Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili İtalyanlara uyarıda bulundu. "O ölümcül..."
Benfica’nın teknik direktörü Jose Mourinho’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınına göre deneyimli çalıştırıcının, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmesi bekleniyor. Mourinho’nun ayrılığı halinde Benfica’nın teknik direktörlük için Ruben Amorim’i göreve getirmeyi planladığı öne sürüldü.
