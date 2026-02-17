CANLI | Benfica - Real Madrid maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Şubat 2026

05:00 - 17 Şubat 2026

CENK ERGÜN'DEN JUVENTUS'A UYARI! "HIZLI, GÜÇLÜ VE BİREBİR DURUMLARDA ÖLÜMCÜL"



Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Juventus ile zorlu mücadeleye çıkacak Galatasaray'da eski sportif direktör Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili İtalyanlara uyarıda bulundu. "O ölümcül..."