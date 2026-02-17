SPOR

CANLI | Benfica - Real Madrid maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Şubat 2026
CANLI | Benfica - Real Madrid maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Şubat 2026

17 Şubat 2026 tarihinde Sport Lisboa e Benfica stadyumunda Benfica, Real Madrid ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele, Avrupa'nın dev takımlarını bir araya getiriyor.

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Sport Lisboa e Benfica
Benfica Benfica
-
-
Real Madrid Real Madrid

05:00 - 17 Şubat 2026

CENK ERGÜN'DEN JUVENTUS'A UYARI! "HIZLI, GÜÇLÜ VE BİREBİR DURUMLARDA ÖLÜMCÜL"

Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Juventus ile zorlu mücadeleye çıkacak Galatasaray'da eski sportif direktör Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili İtalyanlara uyarıda bulundu. "O ölümcül..."

05:00 - 17 Şubat 2026

MOURİNHO BENFİCA'DAN AYRILIYOR! İŞTE YENİ TAKIMI

Benfica’nın teknik direktörü Jose Mourinho’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınına göre deneyimli çalıştırıcının, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmesi bekleniyor. Mourinho’nun ayrılığı halinde Benfica’nın teknik direktörlük için Ruben Amorim’i göreve getirmeyi planladığı öne sürüldü.

benfica real madrid
