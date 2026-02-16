SPOR

Juventus'tan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklama

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Luciano Spalletti, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Biz maçımızı kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus yarın saat 20.45’te Galatasaray’a konuk olacak. Maç öncesinde Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, RAMS Park’ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın golcü futbolcuları Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında konuşan Spalletti, "İkisi de son derece güçlü futbolcular. Özellikleri birbirinden farklı. Daha önce televizyonda verdiğim röportajda söyledim. Her iki futbolcu da ansiklopedi gibi bir hücumcunun bilmesi gereken her şeyi biliyorlar. İkisi de forvet olarak ceza sahası içinde nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Biri kaos yapıyor. Diğeri de o kaostan nasıl yararlanacağını biliyor. İkisinin de olağanüstü kaliteleri var. Mümkün olduğunda onları toptan uzak tutmaya çalışacağız. Oynarlarsa bize güçlük çıkarabilirler" diye konuştu.

"ONLARIN YARI SAHASINDA MAÇI OYNAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Galatasaray’a karşı her şeye hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Galatasaray’ın bütün tercihlerine hazır olmalıyız. Bu tercihler sonucunda koas olacak. Bu da onların avantajı olacak. Biz de kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. Nasıl maçı kazanacaksınız korkusuyla sahaya gelemeyiz. Biz mümkün olduğu kadar bu ilk baskıdan kurtulmaya çalışacağız. Onların yarı sahasında maçı oynamayı amaçlıyoruz. Belki yapamayacağız ama amacımız bu" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Karşılarına çıkacak güçlükleri bildiklerini aktaran Luciano Spalletti, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Daha önceki maçlarını izledik. Okan Buruk’u biliyoruz. Nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli. Biz buraya bu maçı oynama geldik. Çok da mutluyuz. Bu tür bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Galatasaray’a karşı oynamayı baskı olarak görmüyoruz, mutluluk olarak görüyoruz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz lazım. Çünkü bu stadyumun ışıkları maskelerin de içine geçiyor. Bir zorluk yapıyor. Hatta mantaliten, zihniyetin bile okunuyor. Bunu saklayamayız. Biz maçımızı kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

