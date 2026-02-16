SPOR

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray altyapısında forma giyen efsane oyuncu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta krizinde sıcak gelişme! Balta ailesinin avukatı, medyada çıkan 'Fenerbahçe ile anlaştı' iddialarının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Ailenin Galatasaray'dan en yüksek maaşı almasına rağmen parayı reddedip sadece "3 maç oynama" garantisi istediği, bu talep reddedilince genç yıldızın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Aile, Çağrı'yı antrenmanlardan çekti!

Emre Şen

Galatasaray altyapısında son günlerin en çok konuşulan ismi olan 17 yaşındaki Çağrı Balta'nın sözleşme krizi ve Fenerbahçe iddiaları hakkında beklenen resmi açıklama geldi. Hakan ve Derya Balta çiftinin avukatı, sürece dair tüm bilinmeyenleri ve transferin perde arkasını kamuoyuyla paylaştı.

EN YÜKSEK MAAŞI REDDETTİLER, TEK İSTEK "3 MAÇ"

Avukatın yaptığı açıklamaya göre; Galatasaray, geride kalan 5 aylık süreçte aileyle 4 kez sözlü görüşme yaptı ancak ilk yazılı teklifini geçtiğimiz cuma günü (13 Şubat) gece yarısı iletti.

Sarı-Kırmızılı kulübün Çağrı'ya kendi yaş grubundaki en yüksek maaşı teklif etmesine rağmen, Balta ailesinin hiçbir maddi beklentisi olmadığı belirtildi. Ailenin Galatasaray'dan tek talebinin, "İlk 11 garantisi olmaksızın, sezon içinde rotasyon yapılan sadece 3 maçta süre alması" olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞME İMZALAMADI, KADRO DIŞI KALDI

"3 maç" talebine somut bir adım atılmaması üzerine Çağrı Balta'nın sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi. Avukatın iddiasına göre bu kararın ardından 17 yaşındaki genç golcü yaptırımlara maruz kaldı; A takım antrenmanlarından kesildi, Fethiyespor maçı kadrosuna alınmadı ve U19 maçlarında kadro dışı bırakıldı.

Yaşanan bu 2 aylık dışlanma sürecinin ardından Balta ailesi son kararını verdi: Sözleşme imzalanmayacak ve Çağrı psikolojik olarak daha fazla yıpranmamak adına artık antrenmanlara çıkmayacak.

FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT: "RESMİ YAZI GELDİ AMA..."

Gündemi sarsan Fenerbahçe iddialarına da açıklık getirilen metinde, ailenin hiçbir kulüple sözleşme görüşmesi yapmadığının altı kalın çizgilerle çizildi.

Ancak transferin son günü olan 6 Şubat tarihinde yaşanan o çarpıcı gelişme de doğrulandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Galatasaray'a resmi bir yazı gönderildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Fenerbahçe, Çağrı ile profesyonel sözleşme imzalamak, bir sonraki satıştan Galatasaray'a pay vermek ve yetiştirme bedelini ödemek karşılığında muvafakatname istemiştir."

Gelinen noktada genç yıldız adayının Galatasaray ile ipleri tamamen kopardığı kesinleşirken, Çağrı Balta'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük bir merak konusu.

