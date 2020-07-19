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CANLI Beşiktaş Fenerbahçe izle | BJK FB canlı | derbi izle

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2020 16:52 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Derbinin canlı anlatımı Mynet.com'da...

CANLI Beşiktaş Fenerbahçe izle | BJK FB canlı | derbi izle

Beşiktaş - Fenerbahçe canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ezeli rakip kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca derbi canlı anlatımı Mynet.com'da...

beşiktaş fenerbahçe canlı izle

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Elneny, Lens, Boateng, Atiba, Diaby, Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Vedat Muriç

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Temmuz Pazar günü, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Derbi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KAPTANLAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.

Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.


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