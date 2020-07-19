CANLI Beşiktaş Fenerbahçe izle | BJK FB canlı | derbi izle

Beşiktaş - Fenerbahçe canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ezeli rakip kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca derbi canlı anlatımı Mynet.com'da...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Elneny, Lens, Boateng, Atiba, Diaby, Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Vedat Muriç

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Temmuz Pazar günü, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Derbi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KAPTANLAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.