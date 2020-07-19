CANLI Beşiktaş Fenerbahçe izle | BJK FB canlı | derbi izle

Beşiktaş - Fenerbahçe canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ezeli rakip kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca derbi canlı anlatımı Mynet.com'da...
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Elneny, Lens, Boateng, Atiba, Diaby, Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Vedat Muriç
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
19 Temmuz Pazar günü, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Derbi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.
Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.
Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak.
Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.
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