CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe maç anlatımı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu önemli maç öncesi ilk 11’ler belli olurken, taraftarlar ise maçı merakla bekliyor. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve Ne zaman? İşte maça dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı...

46' İKİNCİ YARI BAŞLADI!

Ve ikinci yarı başladı.

45' İLK YARI BİTTİ!

Maçta devreye 2-2'lik skorla giriliyor.

45+3 MAÇTA SKOR 2-2! ASENSIO ERSİN DESTANOĞLU'NU AVLADI...

GOL! Fenerbahçe takımı, Marco Asensio ile eşitliği sağlıyor.

32' İSMAİL YÜKSEK ATTI FARK 1'E İNDİ

GOL! İsmail Yüksek, farkı 1'e indiren golü atıyor.

26' KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 25. dakikasında Orkun Kökçü yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Bu karta yoğun şekilde itiraz eden Sergen Yalçın da gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.

22' FARK 2'YE ÇIKTI

GOL! Emirhan Topçu ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.

5' BEŞİKTAŞ DERBİDE GOLÜ ERKEN BULDU! 1-0

GOL! El Bilal Toure takımını öne geçiren golü atıyor.

1' CENGİZ ÜNDER ŞANSINI DENEDİ!

Cengiz Ünder ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

VE MAÇ BAŞLADI!

Dev derbide ilk düdük geldi.

İŞTE DEV DERBİDE İLK 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

FRED’İN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Fred'den maç öncesi sosyal medya paylaşımı geldi.

FENERBAHÇE STADA GELDİ

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu’na geldi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı.

Takım otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇTA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU!

Bugün klasik kombinimiz beyaz forma ve siyah şort ile sahada olacağız.⬜⬛️ @bekoturkiye pic.twitter.com/798wwDZPWE — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 2, 2025

KARTAL DA İBRA OYLAMASI YAPILDI...

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetiminin Mayıs sonrasını kapsayan ikinci dönemi, 354'e karşı 332 oyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

FENERBAHÇE'NİN MAÇTA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU!

Bu akşam @adidasfootball ve @fenerium iş birliği ile hazırlanan sarı forma, sarı şort ve sarı konçla sahadayız!#BJKvFB pic.twitter.com/KlWe1sfNlw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2025

ERTAN TORUNOĞULLARI DERBİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Fenerbahçe YK Üyesi Ertan Torunoğulları: Kadıköy cehennem ruhunu tekrardan yaratacağız. O yüzden hep destek, tam destek. Oyuncuların ruh hali çok iyi. Herkes hazır. Tam kadro hazırız. İnanıyoruz ki güzel bir sonuçla döneceğiz.

FENERBAHÇE TARAFTARI DERBİ İÇİN STADA GELDİ

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu’na geldi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kadıköy’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından otobüslerle Beşiktaş’a hareket etti. Saat 17.20 sıralarında stada ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, üst kontrollerinin ardından deplasmanda tribünlerdeki yerlerine geçti.

EN ÇOK BERABERLİK YAŞANDI

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE İKİ DERBİYİ DE KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki müsabakayı da tek golle kazandı.

Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda ligdeki iki maçı da kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise çıktığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı ve istatistikleri lehine çevirdi.

SERGEN YALÇIN UZUN SÜRE SONRA DERBİYE ÇIKIYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geçiren Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip oldu. Siyah-beyazlılar, 52 yaşındaki teknik adamla söz konusu karşılaşmada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

BEŞİKTAŞ DA TAM KADRO

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

FENERBAHÇE'DE SAKAT YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.