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CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 19:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa

CANLI |BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı...

4' Dorukhan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rosier için ofsayt bayrağı kalktı.

8' Sol kanattan son çizgiye inen N'Kodou'nun kale önüne doğru çevirdiği topu Aboubakar'dan önce araya giren Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

10' Kasımpaşa'da Gilbert Koomson topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sedye sahaya çağrıldı.

13' TEHLİKE! Mensah'ın müthiş ara pasında savunmadan seken top Aboubakar'ın önüne doğru düştü. Aboubakar vuruşunu yapmak üzereyken son anda araya giren savunma topu kornere yolladı.

14' AZ FARKLA DIŞARI! Sol kanattan ceza alanına sokulan N'Kodou'nun çaprazdan müthiş şutunda kaleci Ramazan'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.

15' Savunmadan gönderilen uzun pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı ancak pozisyon sonlanınca ofsayt bayrağı da kalktı.

16' Sağ kanattan ceza alanına sokulmak isteyen Rosier yerde kaldı, Beşiktaş ceza alanının hemen dışından bir serbest vuruş kazandı.

17' Ghezzal bu duran topta doğrudan kaleyi denedi ancak onun vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

20' PENALTI BEKLENTİSİ! Ghezzal ceza alanına sokulurken kontrolüne almak istediği top Brecka'nın koluna çarptı. Hakem bu pozisyonu devam ettirirken Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

21' VAR tarafından bir süre incelenen pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

22' Rıdvan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan son çizgiye doğru hareketlenen N'Koudou topu önüne almak isterken kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önleyen isim oldu.

26' Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte oluşan karambolde Fode Koita vuruş imkanı bulamadı, top kaleci Utku'da kaldı.

30' Varga'nın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tırpan'ın sağ kanattan ortasında savunmaya çarpan top kaleci Utku'da kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Hasic ile birlikte cezalı Larin maçta forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da son olarak Aytaç Kara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı ve bu karşılaşmada oynayamayacak.

35. KAPIŞMA

Beşiktaş ile Kasımpaşa lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.


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