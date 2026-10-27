Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu! "Zavallı bir görüntü"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, derbi performansıyla spor yorumcularının eleştiri oklarının hedefi oldu. Serdar Ali Çelikler, Nihat Kahveci, Volkan Demirel ve Ümit Özat, sarı-lacivertlilerin oyununu, kadro kalitesini ve teknik tercihlerini değerlendirdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: "İYİ KADRO KURAMADINIZ"

Fenerbahçe'nin kadro planlamasını eleştiren Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ne katıldıktan sonra güç kaybettiğini savundu. Çelikler, Galatasaray deplasmanında bazı oyuncuların eksikliğinin doğru şekilde telafi edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray deplasmanına çıkıyorsun; İrfan Can'ın yerde Asensio, Brown'ın yanan yerde Ake yerine bir başka stoperin olması şarttı. Ve sen hala iyi kadroyum diyorsun. İyi kadro kuramadınız. Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra kadrosu zayıflayan tek takım Fenerbahçe."

Karşılaşmanın ilk bölümündeki performansı da değerlendiren Çelikler, "Fenerbahçe adına 60. dakikaya kadar skandal, Galatasaray adına ise çok iyi bir maçtı. Okan Buruk'un değişiklikleri tartışılmalı. Fenerbahçe'nin ise tartışılması gereken birçok konusu var" dedi.

"ZAVALLI BİR GÖRÜNTÜ"

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin iki derbide de mağlup olmasını değerlendirirken sorunun yalnızca teknik direktörle sınırlı olmadığını savundu.

Çelikler, "Eyy Fenerbahçeliler! İşin gerçeği şu: İki derbi oynadın, ikisinde de mağlup oldun. Üstelik her iki maçın da skoru çok daha ağır olabilirdi. Senin kadron bu kadar. İsmail Kartal'ın yerine Pep Guardiola gelse de sonuç değişmez. Kadronun kalitesi bu kadar." sözleriyle hedef aldı.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki görüntüsünü de sert sözlerle eleştiren yorumcu, "Zavallı bir görüntü ya! Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki görüntüsü zavallı, zavallı. Hiçbir şey yapamayan, deplasmana gelmiş mütevazı Anadolu takımı gibi..." dedi.

Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe'nin oyun planı, kadro tercihleri ve teknik direktörün açıklamaları tartışma konusu olurken, yorumcuların sert değerlendirmeleri de gündeme damga vurdu.

"TALİSCA'YI GÖNDERMESEN GALATASARAY BUNDAN KORKAR MI?"

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tercihlerine de değinen Çelikler, Anderson Talisca ve Marco Asensio üzerinden kadro planlamasını eleştirdi.

"Talisca'yı göndermesen ve kulübede tutmuş olsan Galatasaray bundan korkar mı? Asensio sakat olmasa takım daha iyi olmaz mı? İyi futbolcularını kaybediyorsun! 'Talisca, Asensio ile oynayamaz' diyorlardı. Haydi oynayın şimdi. Greenwood'u da yiyecekler" ifadelerini kullandı.

Çelikler, Victor Osimhen'in performansına ilişkin değerlendirmesinde ise "Fenerbahçe, 'Osimhen'i kim durduracak?' sorusunu sormadan kadro kurdu. Osimhen'i tebrik ediyorum. İki gol attı, iki gol daha atabilirdi. Üstelik bunu terlemeden yaptı. Bence duş bile almamıştır" sözleriyle dikkat çekti.

NİHAT KAHVECİ: "GALATASARAY HAK ETTİĞİ GALİBİYETİ ALDI"

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın derbideki oyununu överken Fenerbahçe'nin organizasyon eksikliğine dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların maçın büyük bölümünde üstün oynadığını belirten Kahveci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Galatasaray, Fenerbahçe karşısında maçın ilk yarısında kusursuza yakın oynadı. Hatta maçın tamamına yakınında rakibine büyük üstünlük kurdu. Çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Galatasaray'ın geriden oyun kurulumunu, hücum organizasyonlarını ve oyuncular arasındaki pas bağlantılarını gördük. Belli ki bu takım çalışmış, tekrar etmiş ve sahaya planını yansıtmış."

Fenerbahçe'nin ilk dakikalardaki oyununu eleştiren Kahveci, "Fenerbahçe ise ilk 16 dakikada üç pası bile yapamadı. Koca Fenerbahçe'nin oyun planı, uzun toplardan ve bireysel hamlelerden ibaretti. Galatasaray'ın karşısında organize bir oyun ortaya koyamadı" ifadelerini kullandı.

Ederson'un performansına da değinen Kahveci, kalecinin elinden geleni yaptığını ancak takım arkadaşlarından yeterli desteği alamadığını söyledi. Galatasaray'ın kaçırdığı fırsatlara ve Lemina'nın çizgiden çıkardığı topa dikkat çeken yorumcu, "Galatasaray kazandı, hak ettiği galibiyeti aldı. Ancak futbolun son dakikaya kadar oynandığını da unutmayacaksınız" dedi.

ÜMİT ÖZAT'TAN ÇOK SERT SÖZLER: "BU KADAR KORKAK BİR FENERBAHÇE GÖRMEDİM"

Fenerbahçe'nin derbideki oyun anlayışını eleştiren Ümit Özat, sarı-lacivertli takımın hücumda etkisiz kaldığını ve yeterince cesur oynayamadığını savundu.

Özat, "50 yaşına geldim. Hayatımda ben Fenerbahçe'yi Galatasaray'a karşı bu kadar pısırık, bu kadar korkak, bu kadar atağa çıkmaktan aciz, bu kadar pas yapmayı beceremeyen, bu kadar cesaret edemeyen bir Fenerbahçe'yi hayatımda hiç görmedim. Biz Olimpiyat'ta 5-1 yenildik, vallahi billahi 6-5 alacağımız maçtı ya!" ifadelerini kullandı.

Bazı futbolculara yönelik eleştirilerini de sertleştiren Özat, "Burada bazı oyuncular var. Bak, bırak oyuna sokmayı, Maltepe'deki inşaat projesine sokmam tuğla taşısın diye. Çünkü o tuğlaya da bir şey bulaşır. O tuğlaya da başarısızlık bulaşır, o tuğla yıkılır biliyor musunuz?" dedi.

Özat, Fenerbahçe'nin geçmişiyle bugünkü durumunu kıyaslayarak, "Onların efsaneleri şampiyon olanlar, kupa kazananlar. Bizim efsaneler 12 yıldır şampiyon olmayanlar. Çıldırtıyorsunuz adamı ya!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

VOLKAN DEMİREL'DEN İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİNE ELEŞTİRİ! "BENCE YANLIŞ..."

Volkan Demirel de Fenerbahçe'nin derbi öncesindeki yaklaşımını değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörünün Galatasaray karşısında beraberliği ön plana çıkaran açıklamalar yapmaması gerektiğini savunan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe teknik direktörü, hele ki Galatasaray derbisinde, 'Kazanamıyorsak beraberlikle ayrılalım' dememeli."

Demirel, İsmail Kartal'ın maç öncesi açıklamalarının kendisini şaşırttığını belirterek, "İsmail Hoca'nın maçtan önceki açıklamaları beni biraz şaşırttı. Fenerbahçe'nin hocası, hele ki Galatasaray maçında 'Kazanamıyorsak beraberlikle ayrılalım' dememeli. Bir puan da olsa almak istiyoruz demek bence yanlış" dedi.

Fenerbahçe'ye duyduğu bağlılığı da dile getiren Demirel, takımın maçlarını ailesiyle evinde izlerken üzüldüğünü ve kulüple yeniden temas kurmak istediğini anlattı. Demirel, "Ben şu an yanlış anlaşılmasın, çoluğumla çocuğumla evimde maçları izlerken tabii ki Fenerbahçe'nin galip gelmesini istiyorum ama ben izlerken üzülüyorum da yani. Orada olmam lazım, temas etmem lazım çünkü istiyorum. Ben 18 sene orada bir şekilde bulunmuşum yani" ifadelerini kullandı.