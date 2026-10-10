CANLI | Boluspor - Antalyaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026
10 Ekim 2026'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda yapılacak Boluspor - Antalyaspor maçı, iki takım için büyük bir öneme sahip. Hayatlarını play-off umutları için mücadele eden takımlar, taraftarlarının desteğiyle bu zorlu karşılaşmada galibiyet hedefliyor.
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