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Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

24.05.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristin İstanbul'daki operasyonla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan DEAŞ mensubu yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman, Küçükçekmece ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Teröristin ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bnaman'ın yakalanmasıyla, DEAŞ'ın planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Ayrıca DEAŞ terör örgütüne üye olanlara ve finans sağladığı belirlenenlere yönelik İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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